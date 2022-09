Und auch mit der zensierten Fassung könnte es ein Problem geben. In Paragraf 23 des Urhebergesetzes heißt es, »Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen eines Werkes, insbesondere auch einer Melodie, dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers veröffentlicht oder verwertet werden«. Der Produzent gibt sich im Vorfeld aber entspannt: »Wir halten da die Füße still. Die Menge wird den neuen Text sowieso mit dem Originaltext übergrölen.«

Das Bierzelt

Wer in den, nun ja, Genuss solcher Musik kommen will, sollte früh dran sein, am besten tagsüber – und unter der Woche auch leichter als am Wochenende. Auch wenn das Angebot der Eventagentur gestoppt wurde, sind wie vor der Pandemie die reservierbaren Tische abends so gut wie weg. Ein paar Plätze sollten aber immer frei verfügbar sein. Wer das Zelt einmal verlässt, kann schnell den restlichen Tag draußen bleiben, wenn wegen Überfüllung geschlossen wird.