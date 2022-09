Das Bier fließt wieder: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Samstag die 187. Wiesn eröffnet. Er zapfte das erste Fass Bier mit drei Schlägen an. »O'zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!«, rief Reiter und reicht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die erste Maß.