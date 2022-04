Das Volksfest in München galt als Testlauf für die große Party im Herbst. Und die wird steigen, falls nichts Gravierendes mehr dazwischenkommt. An diesem Freitag hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD ) bekannt gegeben, dass die Stadt das Oktoberfest wieder erlaubt, nach zwei Jahren Corona-Zwangspause. Das Stadtoberhaupt hatte für die Verkündigung eine Pressekonferenz im Sitzungssaal des Rathauses anberaumt – die Aufmerksamkeit war noch größer als beim traditionellen Anzapfen.

Söder vs Aiwanger in Bayern: Das Hü und Hott der Pandemie

Es sei für ihn »schwer vorstellbar, zu feiern, Bier zu trinken und Karussell zu fahren«, während in der Ukraine Bomben fielen, hatte Reiter vor einigen Wochen gesagt, bedrückt und beeindruckt von einem Video-Gespräch aus dem Münchner Stadtrat mit seinem Amtskollegen in der Partnerstadt Kiew , Vitali Klitschko .

Doch diese Positionierung konnte nun nicht die Planungsgrundlage für die Genehmigungen bilden. Zu groß war der politische Druck geworden, das Oktoberfest zuzulassen. Weder Corona noch der Ukraine-Konflikt, so Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), »sollten jetzt als Begründungen herangezogen werden, Feste dieser Art abzusagen.« In der Münchner Stadtpolitik hatten sich Vertreter von den Grünen bis zur CSU für einen Wiesn-Start ausgesprochen.

Jeder könne sich impfen und jeder könne sich entscheiden, ob er ein Volksfest besuchen wolle, so argumentierte Söder in Bezug auf die Pandemie-Risiken. Auch er habe sich erst an volle Tische gewöhnen müssen, doch das gehe dann schnell. Und in Bezug auf Corona: »Ich will ein Signal dafür setzen, dass wir in einer anderen Phase sind und diese Phase heißt für mich mehr Eigenverantwortung und weniger staatliche Regulation.«

Das Dehoga-Treffen war Schulterschluss von CSU und Gastronomie: 2023 sind Landtagswahlen, die CSU bangt um ihre Mehrheiten, und die Wirte hatten sich wiederholt verstimmt gezeigt über den dereinst strengen Kurs Söders in der Pandemie. Doch diese Zeiten sollen vorbei sein: Söder erzählte, wie er die ermäßigte Mehrwertsteuer auf Speisen in Berlin durchgedrückt habe. Zum Abschluss stand der Regierungschef mit drei Ministern auf der Bühne, der Gesundheitsminister Klaus Holetschek bekam von der Dehoga einen Präsentkorb mit bayerischen Schmankerln überreicht.