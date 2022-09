435.000 Hendl, 66.400 Schweinshaxn, 124 Ochsen – das war die Fleisch-Bilanz des letzten Oktoberfestes. Daran will dieses Jahr Sebastian Copien etwas ändern. Er hat sich als veganer Koch einen Namen gemacht hat. Ausgerechnet im Zelt »Die Ochsenbraterei« hat er eine vegane Karte aufgestellt und will so dafür sorgen, dass Deutschland größtes Traditionsfest mit der Zeit geht.

Doch wie modern kann das Oktoberfest überhaupt sein? Anna Clauß, SPIEGEL-Redakteurin in München, berichtet in dieser Episode von der Wiesn-Faszination und was sich nach zwei Jahren Pause verändert hat.

