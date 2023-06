In der Gedenkstätte Sachsenhausen wird am Sonntag ein Gedenkzeichen für die früheren Häftlinge des Konzentrationslagers eingeweiht, die mit einem sogenannten schwarzen Winkel gekennzeichnet worden waren. Damit solle an die »Aktion Arbeitsscheu Reich« vor 85 Jahren erinnert werden, teilte die Gedenkstättenstiftung am Montag mit .