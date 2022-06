Seit dem Anschlag in der Nacht zum Samstag sind die Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft. Der Angreifer hatte in der Nacht zum Samstag rund um eine beliebte Schwulenbar Schüsse abgefeuert. Zwei Menschen starben dabei, 21 weitere wurden verletzt. Der norwegische Geheimdienst PST stuft die Attacke als islamistischen Terroranschlag ein.

Ein 43 Jahre alter Norweger mit iranischen Wurzeln wurde wenige Minuten nach den ersten Schüssen festgenommen. Am Montagnachmittag hatte ein Gericht in Oslo angeordnet, dass der Verdächtige zunächst für vier Wochen in Untersuchungshaft bleiben muss. Der Kontakt zur Außenwelt wurde dem Mann für den Zeitraum weitgehend untersagt.