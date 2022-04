Brief für den Osterhasen: »Das berührt uns sehr«

Im Osterpostbüro von Ostereistedt war in den vergangenen Wochen ganz schön was los. In den Wochen vor dem Osterfest musste Osterhase Hanni Hase hier rund 80.000 Kinderbriefe entgegennehmen und beantworten, wie die Deutsche Post mitteilte. Sie versprach aber auch: Hanni Hase freue sich über alle Ostergrüße und Osterwünsche und antworte »garantiert«.

In den Briefen drückten viele Kinder auch ihre Wünsche für das Osterfest aus. Schokohasen oder Spielzeug fielen dabei jedoch weniger auf: Viele Kinder haben sich in ihren Briefen Frieden in der Ukraine und ein Ende der Coronapandemie gewünscht.

Tausend Briefe aus dem Ausland »Die Briefe spiegeln die Gefühlswelt der Kinder wider, das berührt uns sehr«, sagte Doris Kröger, Leiterin der Osterpostfiliale. Die jungen Briefschreiber wünschten sich aber auch Kleinigkeiten wie Schokolade. Viele berichteten aber auch, dass sie schon Spielzeug, Teddys und Kleidung für Flüchtlinge aus der Ukraine gespendet hätten.

Wie jedes Jahr beantwortete ein großes Team an Freiwilligen die Zuschriften, um den Kindern zu Ostern eine Freude mit einem bunten Brief zu bereiten. Dem Osterhasen hat die Post diese Adresse gegeben: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27494 Ostereistedt. Die Aktion soll Kinder zum Briefeschreiben ermuntern und findet seit 40 Jahren statt.

Bild vergrößern Im Osterpostamt werden die Briefe, die die Kinder an Hanni Hase geschrieben haben, bearbeitet Foto: Sina Schuldt / dpa

Im vergangenen Jahr war eine Rekordzahl von 100.000 Briefen eingegangen. Es kommen auch immer viele Kinderbriefe aus dem Ausland, in diesem Jahr waren es etwa tausend Briefe aus 40 Ländern. Den weitesten Weg legte ein Brief aus Australien zurück.