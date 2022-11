Lebten die Frauen in einer ländlichen Region, war die Belastung noch größer; ebenso bei Menschen, die in Ostdeutschland wohnen. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hervor, die dem SPIEGEL vorliegt. »Das Leben in der Pandemie war für Frauen abseits der Städte besonders schwierig«, sagt Martin Bujard, Forschungsdirektor am BiB und einer der Autoren der Untersuchung.