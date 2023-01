Papst Franziskus hat zu Beginn seiner Afrikareise in der Demokratischen Republik Kongo dazu aufgerufen, sich für Frieden und ein Ende der blutigen Konflikte einzusetzen. »Die Gewalt und der Hass dürfen bei niemandem mehr Platz im Herzen oder auf den Lippen haben, denn sie sind menschenfeindliche und antichristliche Gefühle, die die Entwicklung lähmen und uns in eine dunkle Vergangenheit zurückführen«, sagte der Pontifex in der Hauptstadt Kinshasa bei einem Treffen mit Spitzenpolitikern, Vertretern der Zivilgesellschaft und Diplomaten.