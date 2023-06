Der 86-jährige Pontifex müsse nun fünf bis sieben Tagen in der Klinik bleiben. Noch kurz vor seiner Operation am Mittwoch hatte sich der Papst wie üblich der Öffentlichkeit gezeigt. Franziskus hielt am Morgen seine wöchentliche Generalaudienz im Vatikan ab. Er winkte der versammelten Menge zu, als er in seinem Papamobil eine Runde über den Petersplatz drehte. Anschließend fuhr er in seinem weißen Fiat 500 in Polizeibegleitung zum Krankenhaus.