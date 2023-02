Papst in Kinshasa Franziskus feiert Messe mit mehr als einer Million Menschen

Franziskus forderte seine Anhänger zu Vergebung auf. Vergebung bedeute nicht, so zu tun, als sei nichts Schlimmes geschehen. Der Akt der Vergebung schaffe eine »Amnestie des Herzens«.

»Hände weg von Afrika!«

In Kinshasa war das Oberhaupt der Katholiken am Dienstag gelandet und euphorisch empfangen worden. In seiner ersten öffentlichen Rede erinnerte der Papst unter anderem daran, dass das Leid in Afrika häufig auch von außen komme: »Es ist tragisch, dass diese Gegenden und der afrikanische Kontinent im Allgemeinen immer noch unter verschiedenen Formen von Ausbeutung leiden. Nach dem politischen Kolonialismus hat sich nämlich ein ebenso versklavender ›wirtschaftlicher Kolonialismus‹ entfesselt.«