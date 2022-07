Papst Franziskus in Kanada »Ich bitte um Vergebung für das Böse«

In seiner Muttersprache bat Papst Franziskus zu Beginn seiner Kanada-Reise die Ureinwohner des Landes um Vergebung für die einst von Kirchenvertretern begangenen Verbrechen an indigenen Menschen.

Papst Franziskus

»Mit Scham und unmissverständlich bitte ich demütig um Vergebung für das Böse, das so viele Christen indigenen Völkern angetan habe.«

Das 85-jährige Kirchenoberhaupt bedauerte die Mitwirkung der Kirche an der Zitat "kulturellen Zerstörung und der erzwungenen Assimilierung" der Ureinwohner. Vor allem bezog er sich auf die grausamen Vorfälle in kanadischen Internatsschulen, wo im 19. und 20. Jahrhundert geschätzt etwa 150.000 indigene Kinder von ihren Familien getrennt wurden. Sie lebten in von der Kirche geführten Einrichtungen. Viele Kinder wurden dort misshandelt oder sexuell missbraucht, Tausende starben.

Evelyn Korkmaz,, Überlebende

»Ich habe 50 Jahre auf diese Entschuldigung gewartet. Heute habe ich sie endlich gehört. Leider konnten viele meiner Familienangehörigen, Freunde, Klassenkameraden und Mitglieder meiner Gemeinschaft, die die Internatsschule besucht hatten, diese Entschuldigung nicht mehr hören, weil sie durch Suizid, Alkoholsucht, Drogenmissbrauch oder Ähnliches von uns gegangen sind, weil sie das Trauma, das sie in diesen Internatsschulen erlitten hatten, nicht ertragen oder überleben konnten.«

Tony Alexis, Häuptling der Alexis Nakota Sinoux Nation

»Als die Entschuldigung ausgesprochen wurde, konnte man es sehen: Die Zuschauer wurden getriggert. Wir haben es gemerkt als wir dort waren: Eine alte Wunde wurde wieder aufgerissen. Und diese Wunde können wir nicht einfach so stehen lassen. Wir müssen etwas unternehmen, um unser Volk wieder zu heilen.«

Louis Bull, Häuptling Bull Tribe

»Bitte hört auf, uns zu sagen, dass wir darüber hinwegkommen sollen. Wir können es nicht, da die letzten Internatsschulen erst Mitte der Neunziger geschlossen wurden. Wir können es nicht, da Überlebende noch unter uns sind. Wir können es nicht, da dieses generationenübergreifende Trauma sich auf alle auswirkt, die Familienangehörige haben, die die Internatsschule überlebt haben.«

Der Papst setzt sein Besuch in Kanada am Dienstag fort.