Dort sprach er deutlich die Vergehen an, die Bedienstete in von der katholischen Kirche geführten Internaten über Jahrzehnte an indigenen Kindern begingen. Zuvor besuchte er mit Ureinwohnervertretern der First Nations, Inuit und Métis einen Friedhof, um an Gräbern in Stille zu beten.

»Ich bitte um Vergebung«, sagte der Papst in dem kleinen Ort mit wenigen tausend Einwohnern, wo einst eines der Internate stand. Er bat insbesondere für die Art und Weise um Entschuldigung, in der viele Mitglieder der Kirche und der Ordensgemeinschaften an den »Projekten der kulturellen Zerstörung« mitgewirkt haben. Diese habe »im System der Internatsschulen« gefunden.