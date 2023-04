Ministerpräsident Orbán unter den Besuchern

Auf dem Platz vor dem ungarischen Parlament fanden rund 25.000 Menschen Platz. Tausende Gläubige verfolgten die Messe auch außerhalb des Areals auf Großbild-Leinwänden. An der Messe nahm zudem die ungarische Staatsspitze teil – Staatspräsidentin Katalin Novák sowie Ministerpräsident Orbán saßen im Publikum. Anwesend war ebenso der Budapester Oberbürgermeister Gergely Karácsony, mit dem der Papst sich am Samstag noch getroffen hatte. Der grün-liberale Karácsony ist ein wichtiger politischer Gegenspieler des rechtsnationalen Orbán.

Unter Jubel und Applaus wurde Franziskus zuvor durch die Reihen der Besucher und Gläubigen gefahren. Er begrüßte die Anwesenden und küsste und segnete auf dem Weg einige Babys, die ihm in das Papamobil gereicht wurden. Die Messe bildete den feierlichen Abschluss seines Ungarn-Besuchs. Am Nachmittag steht noch ein Besuch in der katholischen Péter-Pázmány-Universität an.