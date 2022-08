Ouellet wird den Berichten zufolge zusammen mit Dutzenden weiteren Personen sexueller Übergriffe beschuldigt. Der Sammelklage gegen das Erzbistum Quebec sollen sich dem Sender CBC zufolge mehr als hundert Betroffene angeschlossen haben, 88 Geistliche werden insgesamt beschuldigt – darunter wegen des mutmaßlichen Vorfalls mit »F.« auch Ouellet.

Unterdessen wächst auch innerhalb der katholischen Kirche der Druck auf den Vatikan, Missbrauch konsequenter entgegenzutreten. Im weltweiten Reformprozess wollen die Gläubigen in Italien, dass das Thema transparenter betrachtet wird. »Der Mangel an Transparenz hat nach Meinung einiger Versandung und Unterlassen bei wichtigen Fragen wie dem Umgang mit wirtschaftlichen Ressourcen sowie geistigem und sexuellem Missbrauch begünstigt«, hieß es in einem nun veröffentlichten Schreiben, das die italienische Bischofskonferenz an Mariä Himmelfahrt (15. August) in den Vatikan schickte.