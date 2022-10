Das Zölibat in der katholischen Kirche wird schon lange diskutiert – Papst Franziskus will bislang nichts an der Regelung ändern. Nun hat sich der Pontifex zu einem anderen Aspekt der Sexualität geäußert. Bei einem Treffen mit Seminaristen – also angehenden Priestern – in Rom sagte er, jeder solle darüber »nachdenken, ob er schon einmal in die Versuchung der digitalen Pornografie geraten ist«. Dabei handele es sich um ein Laster, das auch viele Priester und Nonnen hätten.