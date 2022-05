Die Zahl der Kardinäle in der katholischen Kirche soll steigen – Papst Franziskus hat in Rom angekündigt, neue Kardinäle zu ernennen. Zu den bisher 208 sollen Ende August noch einmal 21 Geistliche kommen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gab die Namen nach dem Gebet Regina Coeli vor den Gläubigen auf dem Petersplatz bekannt .

16 dieser neuen Kardinäle dürften als Unter-80-Jährige auch bei einem Konklave den nächsten Papst wählen. In der Gruppe ist kein deutschsprachiger Priester oder Bischof. Das Konsistorium – also die Versammlung der Kardinäle – zur Aufnahme der neuen Mitglieder soll am 27. August in Rom stattfinden.