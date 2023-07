Im Bahnhof Gare de Lyon musste für die Rettung am Donnerstag gar der Strom abgestellt werden, um die Katze unter einem Drehgestell des TGV-Zuges hervorzuholen, wie die Zeitung »Le Parisien « berichtete.

Vierstellige Strafsumme für getöteten Kater Neko

Zuletzt war die Staatsbahn SNCF öffentlich scharf kritisiert worden, weil sie Anfang des Jahres in einem vergleichbaren Fall einfach losgefahren war – und Kater Neko so ums Leben kam. Ein Gericht in Paris sprach die SNCF deshalb am Dienstag der Nachlässigkeit schuldig, den beiden Besitzerinnen von Neko muss die Bahn jeweils tausend Euro zahlen.