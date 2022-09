Trauerfeier wird in 125 Kinos übertragen

Für die, die nicht anreisen konnten, wird die Trauerfeier in landesweit 125 Kinos und vielen Kirchen übertragen. Auch wurden an öffentlichen Orten Leinwände aufgebaut. Etwa in Nordirland soll das Event in Parks und öffentlichen Gebäuden gezeigt werden. Lesen Sie hier den Überblick über die wichtigsten Ereignisse zum Tag der Beisetzung der Queen.

Der König zeigte sich in einer Mitteilung am Abend »zutiefst berührt« von den vielen Botschaften der Anteilnahme. Der 73-Jährige bedankte sich bei den »unzähligen Menschen, die solch eine Stütze und Trost für meine Familie und mich in dieser Zeit der Trauer waren«. Am Abend vor dem Begräbnis verbreitete der Buckingham Palace ein bisher unveröffentlichtes Foto der gestorbenen Monarchin. Darauf ist Elizabeth II. strahlend lächelnd in einem hellblauen Kleid und mit ihrem Perlenschmuck zu sehen. Das Foto wurde im Mai kurz vor dem Platin-Jubiläum in Schloss Windsor aufgenommen.