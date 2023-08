Deutlich mehr minderjährige Mütter

In der Stellungnahme hieß es demnach an die Regierung in Lima gerichtet: »Wir fordern Sie auf, die Entscheidung, ihr den Zugang zu einem therapeutischen Schwangerschaftsabbruch zu verweigern, zu überdenken.« Mila sowie allen schwangeren Mädchen und jugendliche Opfer sexueller Gewalt müssten innerhalb der ersten 22 Schwangerschaftswochen ein Recht darauf haben.

Mila erhole sich jetzt gut, sagte Susana Chávez von der peruanischen Frauenrechtsorganisation PROMSEX. Das Mädchen werde nach seiner Entlassung in staatlicher Obhut bleiben.