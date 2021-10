Pflegeheim in Schleswig-Holstein Ungeimpfte Mitarbeiterin verursachte offenbar Corona-Ausbruch

In einem Pflegeheim in Norderstedt haben sich mehr als zwei Drittel der Bewohner mit Corona infiziert – obwohl sie geimpft sind. Wahrscheinlich trug eine Mitarbeiterin das Virus in die Einrichtung.