Zweiter Weltkrieg Durch den D-Day bekannte Steilküste in Frankreich eingestürzt

Am 6. Juni 1944 landete ein US-Rangerbataillon an der Pointe du Hoc in der Normandie, der Ort ist seit Jahrzehnten ein Touristenmagnet – jetzt fiel ein Teil der 25 Meter hohen Steilküste der Erosion zum Opfer.