SPD-Parlamentarier Karaahmetoğlu: »Humanität muss Vorrang haben vor Bürokratie«

Für eine schnelle Regelung setzt sich auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Macit Karaahmetoğlu ein. »Humanität muss Vorrang haben vor Bürokratie«, sagt der in der Türkei geborene Parlamentarier dem SPIEGEL. Ihn hätten mehrere Anfragen von Menschen in Deutschland erreicht, die ihren Angehörigen in der Türkei helfen wollten. Es liege in den Händen von Innen- und Außenministerium, kurzfristig eine Aufnahme zu ermöglichen. »Das wäre eine Zäsur in der deutschen Migrationspolitik«, sagt Karaahmetoglu und wünscht sich diese trotz des zu erwartenden »rechtlichen Kraftakts« herbei. Zumal viele Menschen im Erdbebengebiet noch immer völlig auf sich allein gestellt seien – und das bei eisiger Kälte ohne ein Dach über dem Kopf.