Polizei-Skandal in Mecklenburg-Vorpommern Eine Frage des Vertrauens

Die Beziehung zwischen Polizisten und uns Bürgern ist das vielleicht wichtigste Vertrauensverhältnis in unserem Staatsapparat. Sie sind die Beschützer, wir die Beschützten. Wenn wir in Gefahr sind, wenn wir bestohlen, angegriffen oder überfallen werden - kurz: in vielen unserer verletzlichsten Momente -, zählen wir auf ihre Hilfe.

Nun wurden drei Fälle publik, die dieses Vertrauen zutiefst erschüttern.

Ein Polizist besorgte sich unter einem Vorwand die Nummer eines 13-jährigen Mädchens, das zuvor als Zeugin in einem Missbrauchsfall ausgesagt hatte. Per WhatsApp machte er ihr dann "sexuelle Avancen", wie es im Bericht des Datenschutzbeauftragten von Mecklenburg-Vorpommern heißt, der diese Fälle öffentlich machte.

Ein anderer Beamter protokollierte die Aussage einer 15-Jährigen, die Anzeige erstattete, weil im Internet Videos aufgetaucht waren, die sie beim Geschlechtsverkehr zeigten. Danach lud der Polizist sie zu einem Fotoshooting ein. Ein dritter Beamter erfuhr, dass gegen seinen Sohn Anzeige erstattet worden war, weil dieser nach einer Trennung seine Ex-Freundin und ihren Vater bedroht habe. Der Polizist verschaffte sich die Kontaktdaten der 16-Jährigen und drängte sie "in bedrohlicher Form", die Anzeige fallen zu lassen.

Das Vertrauensverhältnis steht auf dem Spiel

So ein Verhalten macht fassungslos. Doch was die Fälle noch schlimmer macht, ist der Umgang der Behörden mit den Vergehen. Er wirft die Frage auf, ob sie verstanden haben, worum es hier geht: Das Vertrauensverhältnis zwischen Bürger und Polizei steht auf dem Spiel. Und die bisherigen Reaktionen der Verantwortlichen reichen kaum aus, um den entstandenen Riss zu kitten.

Alle drei sogenannten Ordnungshüter kamen bisher weitgehend ungeschoren davon. Zwei laufende Disziplinarverfahren, eine Geldbuße von 800 Euro. Im dritten Fall läuft das Verfahren des Datenschutzbeauftragten noch. Eine strafrechtliche Relevanz erkannten Ermittler in keinem der Fälle.

Dabei könnte es so einfach sein: Schmeißt die Leute raus. Wer so etwas tut, darf kein Polizist sein. Fertig.

Man könnte auch nachsichtiger argumentieren: Fehler im Job macht jeder, auch ein Chirurg schneidet mal daneben. Sollen wegen einzelner Fehltritte die Karrieren vielleicht ansonsten braver Beamter zerstört werden? Doch das ist in diesem Zusammenhang die falsche Frage.

Die richtige Frage richtet sich an die Politik, sie lautet: Welches Verhältnis sollen die Beamten zu uns Bürgern haben? Soll die Polizei Freund und Helfer sein? Oder als undurchsichtiger Apparat erscheinen, der offenbar mitunter eigene Auslegungen von Moral und Recht ermöglicht?

Was denen droht, die unser Vertrauen missbrauchen

Ja, die Disziplinarverfahren laufen. Aber das reicht nicht. Die Konsequenzen solcher Untersuchungen gelangen in der Regel nicht an die Öffentlichkeit, eine behördeninterne Regelung mit klandestinem Ausgang ist in diesem Fall kaum geeignet, die Wogen zu glätten. Wenn der Staat Interesse daran hat, dass das Vertrauen in seine Ordnungshüter bestehen bleibt, braucht es für Fälle wie diese Möglichkeiten, Zeichen zu setzen, zu sagen: Liebe Bürger, bitte entschuldigt. Das ist nicht die Sorte Polizist, der ihr euer Vertrauen schenken müsst.

Entlassungen sind illusorisch. Bis ein Beamter wegen eines Vergehens seinen Job verliert, muss - und lassen Sie den Zynismus dieses Satzes ruhig auf sich wirken - wohl Schlimmeres passieren. Etwa ein Verbrechen, für das er zu einer Gefängnisstrafe von mindestens zwölf Monaten ohne Bewährung verurteilt wird. Doch von diesen drei Fällen - das steht bereits fest - wird keiner vor einer Strafkammer landen.

In jedem Fall muss dafür gesorgt werden, dass die drei Polizisten in Winkel versetzt werden, wo sie nicht mehr mit Bürgern in Kontakt kommen und keine Chance mehr haben, ihre Stellung für ihre persönlichen Zwecke zu missbrauchen. Und diese Maßnahme muss kommuniziert werden. Wir müssen wissen, wie diese Vergehen geahndet werden, wir müssen erfahren, was denen droht, die unser Vertrauen missbrauchen.

Das ist notwendig für die Öffentlichkeit. Und für die Polizei. Nur so nimmt das wohl wichtigste Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Bürger durch Vergehen wie diese auf Dauer keinen Schaden.