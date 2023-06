In Berlin musste die Polizei diese Woche zudem bereits wegen einer weiteren Schwimmbad-Schlägerei einschreiten. Am Montag eskalierte in einem Freibad in Pankow ein Streit, rund 30 Menschen gingen laut Polizei aufeinander los.

Die Bäder-Betriebe in der Hauptstadt sprachen von Einzelfällen angesichts der vielen Bäder und Öffnungstage in einem langen Sommer mit Millionen Besuchern. Das Unternehmen setzt an heißen Wochenenden Mitarbeiter von privaten Sicherheitsfirmen ein. Rund 1,5 Millionen Euro werden dafür pro Jahr ausgegeben. In den vergangenen fünf Jahren wurden in allen Bädern der Hauptstadt fast 1300 Hausverbote ausgesprochen, wie aus einer Antwort des Senats für Inneres und Sport auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hervorgeht.