Lüften wir das Geheimnis! #Nulldrei vergibt die Trikotbrust in der Saison 2019/2020 an @_Seebruecke_! 5 EUR je Trikotverkauf gehen zur finanziellen Unterstützung direkt an unsere Freunde.



https://t.co/3vZ7tFUPOG

ℹ https://t.co/1sbkVX94RQ pic.twitter.com/2CQzsVVWmp