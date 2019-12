Das Weihnachtsfest begeht das britische Königshaus üblicherweise im Kreis der Verwandten. Queen Elizabeth II. wird 2019 jedoch auf einen großen Teil ihrer Familie verzichten müssen. Ehemann Prinz Philip ist vorsorglich im Krankenhaus. Ob der 98-Jährige es bis zum Fest nach Hause schafft, ist unklar. Und Enkel Prinz Harry und dessen Familie haben bereits angekündigt, dieses Jahr lieber im kleinen Kreis zu feiern - und sich für eine sechswöchige Auszeit zurückzuziehen.

Doch zu den Details dieser Pause gab es lange nur Spekulationen. Nun ist klar, dass der 35-jährige Prinz und Herzogin Meghan ihren Familienurlaub gemeinsam mit Baby Archie in Kanada verbringen, wie eine Sprecherin der Royals mitteilte. Sie sagte: "Sie genießen die Warmherzigkeit des kanadischen Volkes und die Schönheit der Landschaft gemeinsam mit ihrem jungen Sohn."

Entscheidung für Kanada soll Wichtigkeit des Commonwealth zeigen

Die 38-jährige Herzogin von Sussex hatte sieben Jahre lang in Kanada gelebt, bevor sie Mitglied der Königlichen Familie wurde. Auch Prinz Harry sei viele Jahre ein regelmäßiger Besucher des Landes gewesen. "Die Entscheidung ... für Kanada zeigt, wie wichtig beiden dieser Commonwealth-Staat ist", sagte die Sprecherin. Meghan hatte als Schauspielerin in Kanada für die US-Serie "Suits" gearbeitet.

Das Weihnachtsfest werden Harry, Meghan und Archie mit Meghans Mutter Gloria Ragland verbringen. Das Verhältnis der Familie zum Rest des Königshauses galt zuletzt als angekratzt. Der Prinz hatte darüber jüngst ungewöhnlich offen gesprochen. In einem Interview mit dem Sender ITV sagte er während einer Afrikareise über Prinz William etwa, dass es zwischen Brüdern gute wie schlechte Tage gebe.

Normalerweise verbringt die Königsfamilie die Festtage mit der Queen in Sandringham. Die Royals besuchen dort stets gemeinsam den Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene. Aber auch Harrys älterer Bruder William und dessen Ehefrau Kate hatten Weihnachten schon einmal bei Kates Eltern anstatt in Sandringham verbracht.

Prinz Harrys und Herzogin Meghans Alleingang 2019 ist zumindest aus einem Grund jedoch überraschend. So hatte Meghan Markle bereits 2017, als sie noch nicht mit Prinz Harry verheiratet war, im Kreis der Königsfamilie Weihnachten gefeiert. Vergangenes Jahr gab es jedoch bereits Spekulationen darüber, ob die beiden tatsächlich das gesamte Fest mit der Großfamilie verbringen sollten. Fraglich war Prinz Harrys Teilnahme an der traditionellen Jagd, da sich Meghan für Tierschutz einsetzt.