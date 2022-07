Um die Angst vor Zuhältern, den Ekel vor Praktiken der Freier und das Leben mit massivsten Gesundheitsrisiken zu ertragen, betäuben sich viele der Frauen mit Alkohol, Drogen, Psychopharmaka. All das passiert nicht etwa heimlich oder in dunklen Hinterzimmern. Die Ausbeutung dieser Mädchen geschieht in rechtlich völlig legalen Betrieben und Strukturen: in Bordellen, Laufhäusern, Wohnungsbordellen, FKK-Clubs und auf dem Straßenstrich – also nicht etwa im Dunkelfeld, sondern im ganz legalen Hellfeld. Sie zahlen Wuchermieten und stecken außerdem in vielfältigen finanziellen Verstrickungen mit anderen Profiteuren, die an ihnen verdienen.

Dieser überwältigenden Mehrheit an sehr jungen, migrantischen Armuts- und Elendsprostituierten in Deutschland steht eine extrem kleine, aber sehr sichtbare und laute Minderheit aus tatsächlich selbstständigen Frauen in der Prostitution gegenüber. Es handelt sich dabei zumeist um deutsche und ältere Frauen überwiegend im Domina- oder Escort-Bereich. Sie schreiben Kolumnen in Zeitungen, sind stark in den sozialen Medien aktiv, engagieren sich in Interessenverbänden zusammen mit Bordellbetreibern oder lautstarken Pro-Prostitutions-Organisationen, dies aber ausschließlich für ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen. Geschätzt handelt es sich dabei um 2-5 Prozent der Prostituierten in Deutschland.