Kann Prostitution wirklich Arbeit sein? Laut der französischen Hilfsorganisation The Coalition for the Abolition of Prostitution (CAP International) steigen die »Sexarbeiterinnen« im internationalen Durchschnitt mit 14 Jahren in das Gewerbe ein – in Deutschland mit 19. Ihre Lebenserwartung liegt bei 40 Jahren, und ein Drittel von ihnen ist minderjährig. Laut Schätzungen des Bundesfamilienministeriums haben rund 80 Prozent der angemeldeten Prostituierten hierzulande keine deutsche Staatsangehörigkeit. Sucht und posttraumatische Belastungsstörungen, aber auch Narben, Knochenbrüche und Inkontinenz gehören zu ihrem Alltag. Vielfach treiben sie ab – Ihre Kinder übrigens.