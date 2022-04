Putin-Anhänger in Berlin »Ich glaube, was er macht, das ist richtig!«

Die Bilder von den Gräueltaten in der Ukraine schockieren die Welt. Doch es gibt Menschen, die das ganz anders sehen – und der russischen Propaganda glauben. Sie haben am Sonntag in Berlin ihre Unterstützung für Putin gezeigt.

Ein SPIEGEL TV- Film von Tatjana Kurdjumow