Schlange stehen am britischen Parlament: Zehntausende Menschen nehmen dieser Tage viele Stunden Wartezeit in Kauf, um Abschied zu nehmen am aufgebahrten Sarg der Queen.

Für Joan und Pauline, zwei Schwestern aus Southport im Nordwesten Englands, wurde die Trauer um die verstorbene Monarchin zu einem sehr emotionalen Erlebnis.

Pauline, Trauernde

»Unsere Ehemänner sind beide gestorben, und wir haben beide ihre Asche bei uns. Ja, wir haben sie mitgenommen. Sie reisen, wohin wir auch gehen. Seine Asche ist hier drin.«

Pauline, Trauernde

»Er liebte die königliche Familie, und als sie Liverpool besuchten, war er ein Sicherheitsbeamter, also, er liebte sie einfach.«

Joan, Trauernde

»Mein Mann war über 30 Jahre lang Rettungssanitäter, und ich war auch im Rettungsdienst. Ja, es war ein Dienst für die Krone.«

Joan, Trauernde

»Ich habe die Königin nie gesehen. Sie ist die letzte und einzige Königin, die wir je gekannt haben. Es ist also eine große Ehre, hierher zu kommen und den Sarg zu besuchen. Wir mussten es einfach tun.«

Pauline

»Sie war ein liebenswerter Mensch. Sie war das Oberhaupt des Landes, mehr als jeder Politiker. Und sie hatte die richtigen moralischen Werte und ging immer mit gutem Beispiel voran.«

Rund acht Kilometer lang ist die Schlange am Freitagvormittag. Zwischendurch musste der Zugang vorübergehend geschlossen werden – wegen zu großem Andrang.

Joan und Pauline hatten es schon vorher in die Westminster Hall geschafft:

Joan

»Es war sehr feierlich, sehr bewegend, die Stille und der Sarg. Ich würde gerne noch einmal hineingehen und alles in mich aufnehmen, denn es ist zu viel, um es zu verarbeiten.«

Pauline

»Auch wenn es ein trauriger Tag gewesen ist, ist es vor allem auch ein schöner Tag.«