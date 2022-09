Ausnahmezustand in Großbritannien Selbst Kinos zeigen die Trauerfeier für Elizabeth II.

Bis zu 30 Stunden stehen Menschen in London an, um den Sarg der Queen zu sehen. Die Überführung nach Westminster an diesem Nachmittag wird einen Eindruck davon geben, wie episch die Trauerfeier am Montag inszeniert sein dürfte – britische Kinobetreiber sind gewappnet.