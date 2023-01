Räumung von Lützerath »Wir werden das Baumhaus definitiv nicht verlassen«

Lützerath am Mittwochmorgen – die Polizei steht mit einem Großaufgebot am Eingang des kleinen Ortsteils der Stadt Erkelenz. Hunderte Aktivistinnen und Aktivisten wollen den Ort und insbesondere die Kohle darunter nicht kampflos aufzugeben. Heute soll geräumt werden.

24 Stunden zuvor: Klimaaktivist Lamin Chukwugozie packt letzte Lebensmittel ein, er will sich heute verschanzen, da muss die Versorgung stehen.

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Was gibt’s?«

Lamin Chukwugozie, Aktivist

»Das ist einfach nur Brot und vegane Burger, gleich hol ich noch Linsen und… was noch so auf der Liste steht.«

Seit fast einem halben Jahr lebt Lamin Chukwugozie, so nennt sich Aktivist aus NRW hier, im besetzten Lützerath – zusammen mit Hunderten Gleichgesinnten.

Und hier wird sich der 18-Jährige ab heute Abend einnisten: ein Baumhaus auf etwa 7 Metern Höhe.

Lamin Chukwugozie, Aktivist

»Zentrales Ziel ist es eben, die Räumung des Dorfes so weit wie möglich hinauszuzögern, um die Zerstörung des Dorfes zu verhindern, und damit natürlich auch den Abbau von Millionen von Tonnen Kohle. Und dann werden wir morgen früh sehen, ob sie dann schon ins Dorf kommen und versuchen, die ersten Menschen zu räumen.«

Der junge Aktivist geht die letzte Nacht vor der angekündigten Räumung optimistisch an – doch der Dorfplatz wird schon bald ganz anders aussehen.

Der nächste Morgen, kurz vor Sonnenaufgang.

Fabian Pieper – DER SPIEGEL

»Es ist jetzt ungefähr 8:20 Uhr und die Nacht ist relativ ruhig verlaufen. Aber hier auf der Straße hat sich eine Konfrontationslinie gebildet, es wurde ein Zaun hochgezogen. Auf der einen Seite haben sich die Aktivisten verschanzt, auf der anderen Seite laufen jetzt mehr und mehr Polizisten auf, es liegt so ein bisschen Spannung in der Luft, im Großen und Ganzen ist es aber ruhig.«

Auch bei den Aktivistinnen scheint die Stimmung noch gelöst.

Aktivistin

»Mir geht’s super, ich bin regendicht angezogen, davon lassen wir uns nicht aufhalten.«

Fabian Pieper

»Wie blickt ihr jetzt persönlich auf die nächsten Stunden?«

Aktivistin

»Also ich bin entschlossen, ich steh an der richtigen Stelle, aber ich bin auch ein bisschen nervös und hoffe, dass es allen gut gehen wird.«

Dann geht plötzlich alles ganz schnell. Gegen halb neun rennen die ersten Polizisten an den Barrikaden vorbei Richtung Dorfeingang. Und treffen an verschiedenen Stellen auf Menschenkette.

Doch lange halten diese nicht. Die Beamten erreichen die Mitte von Lützerath – und treffen neben Flaschen- und vereinzelten Böllerwürfen, auch auf ganz friedliche Besetzer, wie hier in der ehemaligen Pressestelle der Aktivistinnen und Aktivisten.

Polizist

»Möchten Sie freiwillig rauskommen? Niemand?«

Gruppe singt

»Heyho, take me by the hand, strong in solidarity we stand, fight for climate justice, fight for climate justice.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Es ist jetzt ungefähr zwanzig vor zehn, die Polizei hat Lützerath jetzt, also überall hier um den Dorfinnenplatz herum hat sich Polizei positioniert und wir wollen jetzt mal schauen, wie es Lamin in seinem Baumhaus geht, er hat sich ja gestern dort oben verschanzt.«

Kurz bevor wir mit Lamin sprechen können, stellt die Polizei den Baumhausbesetzern ein Ultimatum, das Gelände zu verlassen.

Polizeidurchsage

»Sollten Sie dieser Aufforderung in den nächsten 15 Minuten nicht nachkommen, müssen Sie mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs rechnen.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Ihr habt jetzt ein Ultimatum bekommen, ihr sollt in mittlerweile nur noch 5 Minuten das Baumhaus verlassen – was werdet ihr tun?«

Lamin Chukwugozie, Aktivist

»Wir werden das Baumhaus definitiv nicht verlassen, weil wir nicht einfach zusehen und hinnehmen, wie hier einfach Kohle weiter verfeuert wird.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Die Polizei ist jetzt auch relativ schnell bei euch gewesen und hat Lützerath eingenommen. Wie geht’s euch damit?«

Lamin Chukwugozie, Aktivist

»Ja, es ist schon krass, jetzt hier überall Polizei im Camp zu sehen. Es sind jetzt natürlich vor allem… Und da lag der Fokus drauf, dass Buamhausstrukturen besetzt werden und dass Tripods besetzt werden.«

Fabian Pieper

»Wie ist euer Plan für die nächsten Stunden?«

Lamin Chukwugozie

»Wir werden hier genau dokumentieren, was hier passiert und dann schauen, wie wir reagieren.«

Leo, Aktivistin

»Ich werde einen Kaffee machen.«

Nach knapp zwei Stunden ist es an vielen Stellen ruhig in Lützerath. Mehrere hundert Aktivistinnen und Aktivisten werden in Gebäuden und vor allem den Baumhäusern vermutet. Die Polizei arbeitet sich mit Hebebühnen und speziellen Klettertrupps langsam voran. Mehr als tausend Beamte sollen im Einsatz sein. Die Räumung könnte sich noch über Wochen hinziehen. Doch darauf sind beide Seiten vorbereitet.