St. Margareta in Düsseldorf Gemeindemitglieder wollen keine Firmung durch Kardinal Woelki

Das Schreiben kommt einer Ausladung gleich: In einem Brief an den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki erklären 140 Personen, kein Vertrauen in ihn zu haben. Ihre Kinder möchten sie von ihm nicht firmen lassen.