»Happy Eid!«: Für Millionen Muslime weltweit ist mit dem Feiertag Eid al-Fitr am Montag der heilige Fastenmonat Ramadan zu Ende gegangen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünschte den Muslimen hierzulande ein »gesegnetes Fest des Fastenbrechens«. Vielen werde das Herz wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs mitten in Europa aber schwer sein, erklärte Steinmeier in einer Grußbotschaft.

Zuckerpreise gestiegen – Baklava wird Luxusgut

In der Türkei etwa sind die Feierlichkeiten nach dem Ramadan deutlich teurer geworden. Auch wegen gestiegener Zuckerpreise sei in diesem Jahr das beliebte Süßgebäck Baklava für viele zum Luxusgut geworden, berichtete der Sender Halk TV. Schon während des Ramadans standen in Istanbul viele Menschen Schlange vor Zelten, in denen zum abendlichen Fastenbrechen gratis Essen ausgegeben wurde. »Das ist die neue Realität der einfachen Leute – im Gegensatz zum Luxuspalast in Ankara«, sagte ein wartender Mann in Anspielung auf den unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan erbauten pompösen Palast in der türkischen Hauptstadt.