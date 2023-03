Für sie alle gilt in der Regel: kein Essen und auch kein Trinken. Auch nicht bei körperlicher Anstrengung. Das Fasten ist Teil der fünf Säulen des Islam, dazu gehören auch das öffentliche Glaubensbekenntnis, die Pilgerfahrt nach Mekka, das tägliche Gebet und soziale Spenden.

Zuckerfest startet am 21. April

Der Ramadan dauert einen Monat und startet in diesem Jahr am 23. März. Der Zeitpunkt richtet sich nach dem islamischen Mondkalender, durch die Umrechnung auf den gregorianischen Kalender kann es geografische Abweichungen geben. Das Zuckerfest startet in diesem Jahr am 21. April.

Weltweit gibt es Schätzungen zufolge rund 1,9 Milliarden Muslime. Die meisten davon leben in Indonesien, Indien, Pakistan und Bangladesch. Im arabischen Raum liegen in Saudi-Arabien die beiden heiligsten Stätten des Islams, Mekka und Medina.