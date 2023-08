Den von Lynn geschilderten mutmaßlichen Grenzverletzungen folgten ähnlich lautende Vorwürfe anderer Frauen, Recherchen und etliche Medienberichte (SPIEGEL 24/2023). Lindemann bestreitet die Vorwürfe im Kern. Insbesondere habe er Sexpartnerinnen nie unter Drogen gesetzt.

Frauen vor Gewalt schützen

Bär und Klöckner lernten Shelby Lynn nach eigenen Angaben kürzlich auf einer Veranstaltung der Initiative »Frauen 100« kennen. Die 25-Jährige habe dort sehr eindrücklich von ihren mutmaßlichen Erinnerungen berichtet, an dem Abend sei es um Frauensolidarität und Gewalt gegen Frauen gegangen. »Da wir uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion schon lange für dieses Thema einsetzen und dabei nicht die mutmaßlichen Täter, sondern vor allem die Opfer in den Mittelpunkt stellen wollen, haben wir Frau Lynn an diesem Abend unverbindlich für den Herbst in den Deutschen Bundestag für eine Veranstaltung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eingeladen«, schreiben Bär und Klöckner auf Anfrage.