Rechtsextreme Vorfälle an Brandenburger Schule Ministerium setzt neuen Direktor in Burg ein

Der neu eingesetzte Schulleiter in Burg, der 63 Jahre alte Markus Mandel, war bislang stellvertretender Schulleiter an der Theodor-Fontane Schule in Cottbus. »Aufgrund seiner fachlichen und persönlichen Kompetenz sowie seiner Erfahrung beim Umgang mit herausfordernden Situationen hat das staatliche Schulamt den 63-Jährigen beauftragt, als Schulleiter an die Schule in Burg zu wechseln. «

Die Lehrkräfte Max Teske und Laura Nickel hatten im April einen Brandbrief veröffentlicht, in dem sie alltäglichen Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie anprangerten. So sollen Schüler den Hitlergruß gezeigt, Hassbotschaften geklebt und Schulmobiliar mit Hakenkreuzen beschmiert haben. Beide Lehrer haben die Schule inzwischen verlassen und das unter anderem mit Anfeindungen aus der rechten Szene begründet.