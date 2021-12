Coronapandemie Top-Juristin empfiehlt Berücksichtigung des Impfstatus bei Triage-Entscheidungen

Wie soll im Extremfall einer möglichen Triage entschieden werden? Tatjana Hörnle wagt in der Debatte einen Vorstoß: Auch der Impfstatus dürfe in die Entscheidung der Ärzte einfließen, so die Strafrechtlerin.