Reformprozess der katholischen Kirche Bischöfe zufrieden, Laien enttäuscht

Segensfeiern bislang kirchenrechtliche Grauzone

Die Segensfeiern werden in vielen Gemeinden heute schon praktiziert, finden aber in einer kirchenrechtlichen Grauzone statt. Genau diese Grauzone kritisierten viele der Synodalen. Es sei an der Zeit, Segensfeiern aus Wohnzimmern und heimlichen Treffen in einer Kirche herauszuholen, hieß es mehrfach. Künftig sollen die Priester, die den Segen spenden, keine Sanktionen mehr zu befürchten haben. Auch wiederverheiratete Geschiedene sollen gesegnet werden können.

Der Antwerpener Bischof Johan Bonny hatte in der Synodalversammlung über die in Belgien bereits erfolgte Einführung von Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare berichtet. Dies sei relativ geräuschlos verlaufen, sagte Bonny. Man habe sich informell mit dem Vatikan und Papst Franziskus abgestimmt. Der Papst habe zu ihm nur gesagt: »Das ist Ihre Entscheidung.« Es sei ihm wichtig gewesen, dass alle Bischöfe dahintergestanden hätten.