Nach dem tödlichen Feuer in einem Reutlinger Pflegeheim für psychisch kranke Menschen kritisiert die Stiftung Patientenschutz die Sicherheitslage in derartigen Einrichtungen. Bundesweit habe es im vergangenen Jahr mehr als 140-mal in Alten- und Pflegeeinrichtungen gebrannt, sagte der Vorstand der Stiftung in Dortmund, Eugen Brysch, der Nachrichtenagentur dpa.