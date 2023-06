Die italienischen Datenschützer haben inzwischen die örtlichen Gesundheitsbehörden angewiesen, keine persönlichen Angaben zu den Frauen auf den Unterlagen zur Bestattung mehr zu machen. Die Stadtverwaltung von Rom hat auf die verhängte Strafe bislang nicht reagiert. Bereits im November hatte die Stadt jedoch ihre Bestattungsvorschriften geändert, um sicherzustellen, dass die Gräber von abgetriebenen Föten mit anonymen Codes und nicht mehr mit den Namen der Mütter gekennzeichnet werden.

Für die Frage, ob tote Föten bestattet werden müssen, gibt es in Italien verschiedene Fristen. Auch wenn eine Bestattung nicht erforderlich ist – und Eltern keine Beerdigung wünschen –, könnten Verwandte oder »Vertreter derselben« dies durchsetzen, wie die »Neue Zürcher Zeitung« zu dem Fall berichtete. Von dieser Möglichkeit hätten vor allem streng christliche Organisationen Gebrauch gemacht und die toten Föten ohne Kenntnis der Frauen einem konfessionellen Begräbnis zugeführt; Freiwillige holten die Überreste dafür in Kliniken ab. Das Begräbnis der Föten wurde so zu einer Art Pranger für die Frauen.