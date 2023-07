Die Tat des Mannes, die weltweit Schlagzeilen machte, sorgte in Italien für große Empörung. Die Parkverwaltung des Kolosseums erstattete Anzeige.

In seinem Brief richtete der Mann seine »aufrichtigste und ehrlichste Entschuldigung an die Italiener und die ganze Welt«. Der »Messaggero« kommentierte das Schreiben mit der rhetorischen Frage und deutlich pikiert: »Gibt es wirklich jemanden auf der Welt, der nicht weiß, was das Kolosseum ist?«

Das rund 2000 Jahre alte römische Wahrzeichen gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Italien und gilt als das Symbol der Ewigen Stadt. Es wurde im ersten Jahrhundert nach Christus erbaut und gilt als das größte Amphitheater der Welt. In ihm fanden im antiken Rom teils grausame und brutale Gladiatorenkämpfe statt. Das Kolosseum zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an.