Bei brütender Hitze sind in Ruhla in Thüringen zwei Hunde in einem Auto verendet. Der 50 Jahre alte Hundebesitzer habe die Tiere am Samstag über mehrere Stunden hinweg in dem Fahrzeug eingeschlossen, teilte die Polizei mit. In der Region lagen die Höchsttemperaturen an dem Tag knapp unter 30 Grad Celsius.