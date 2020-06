Neuer Umweltskandal Giftige Abfälle in der russischen Tundra entsorgt

Die nächste Umweltkatastrophe in Sibirien: Nach den 20.000 Tonnen Diesel, die Ende Mai ausgelaufen waren, soll der russische Konzern Nornickel nun laut Medienberichten giftige Flüssigabfälle in Flüsse und Seen geleitet haben.