Ihre Waffen: Theaterscheinwerfer, ausgerüstet mit Farbfiltern in Blau und Gelb. Ihr Ziel: Die russische Botschaft in Washington , D.C. Ihre Mission: Die Vertretung des Kremls in den USA mit der Lage der ukrainischen Flüchtlinge zu konfrontieren – mithilfe der Projektion einer riesigen Nationalflagge des derzeit von Russland angegriffenen Landes.

Die Aktion der kleinen Gruppe von Aktivisten am Mittwochabend passte den russischen Vertretern in den USA offenbar so gar nicht. Mit einem weißen Suchscheinwerfer, so legen es Videos aus den sozialen Medien nahe, versuchten sie offenbar, die Darstellung zu kontern, sodass diese nur noch schlecht sichtbar erschien. Was darauf folgte, war eine Art Verfolgungsjagd der Lichter auf dem Gebäude im Nordwesten der US-Hauptstadt.