Bei der barrierefreien Kommunikation gehe es unter anderem um leicht verständliche Sprache, um auch Menschen mit sprachlichen und/oder kognitiven Einschränkungen erreichen zu können, erkärte Kleinert. »Anderseits sind Sonderzeichen wie Sternchen, Bindestriche et cetera von technischen Geräten nicht immer einwandfrei lesbar, was wiederum etwa zu Problemen für blinde und sehbehinderte Personen führen kann«, so die Dezernentin.

Wie der MDR meldet, ist die Durchsetzungskraft der neuen Dienstanweisung jedoch begrenzt. Sollten Verwaltungsmitarbeitende sich nicht an das Verbot halten, soll es nämlich keine disziplinarischen Maßnahmen geben, da es sich um eine Richtlinie handle, berichtet der Sender. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden in einem solchen Fall lediglich »weiter sensibilisiert« werden, diese Richtlinie in ihrer Kommunikation umzusetzen.