Es kommt nicht oft vor, dass die Geschichte eines Lokalpolitikers eine ganze Landesregierung zu stürzen droht. In Sachsen-Anhalt jedoch ist genau das geschehen: Der Fall des CDU-Manns Robert Möritz hat im Kenia-Bündnis eine Krise ausgelöst.

Der 29-jährige Möritz, Physiotherapeut und Beisitzer im Kreisvorstand der CDU von Anhalt-Bitterfeld, hat eine Neonazi-Vergangenheit. Seine Parteikollegen halten bislang zu ihm - die Koalitionspartner in Magdeburg, SPD und Grüne, sind jedoch empört.

Wie glaubwürdig ist Möritz' Version, er habe seine braune Vergangenheit hinter sich gelassen - und wie sieht so ein Ausstieg aus der Szene normalerweise eigentlich aus? Felix Lange ist Ausstiegsberater und kennt sich mit solchen Fällen aus.

Zur Person Felix Lange, Jahrgang 1990, ist Ausstiegsberater beim Projekt , Jahrgang 1990, ist Ausstiegsberater beim Projekt NinA NRW in Recklinghausen. Der Sozialpädagoge arbeitet seit 2016 mit Menschen aus der rechtsextremen Szene, um ihnen beim Ausstieg zu helfen.

SPIEGEL: Herr Lange, haben Neonazis eine Art Rückkehrrecht in die Demokratie?

Lange: Jeder Mensch hat ein Recht auf eine zweite Chance, erst recht in einer demokratischen Gesellschaft. Das gilt natürlich auch für Neonazis - wenn sie sich von menschenverachtenden Ideen wirklich glaubhaft distanzieren und sich ändern möchten.

SPIEGEL: Kommt es häufiger vor, dass frühere Neonazis sich später in demokratischen Parteien engagieren?

Lange: Bei uns in Nordrhein-Westfalen nicht. Die meisten ziehen sich eher zurück und treten nicht mehr in die Öffentlichkeit. Wenn ein früherer Neonazi sich in einer demokratischen Partei engagieren möchte, sollte das nach glaubhafter Distanzierung aber möglich sein.

Genau darum geht es im Fall von Robert Möritz: Er hat unter anderem eingeräumt, 2011 als Ordner auf einer Neonazi-Demo gewesen zu sein. Zudem war er längere Zeit Mitglied des Vereins Uniter, der unter Rechtsextremismus-Verdacht steht. Seinem CDU-Kreisverband zufolge, in dem er selbst Vorstandsmitglied ist, hat Möritz die Szene verlassen.

SPIEGEL: Ab wann ist ein Aussteiger aus der rechtsextremen Szene denn wirklich ausgestiegen?

Lange: Das Wort "Ausstieg" ist etwas missverständlich - weil es ein wenig so klingt, als wäre das ein einzelner Schritt, wie beim Aussteigen aus dem Bus. In Wahrheit handelt es sich dabei aber um sehr lange Prozesse, die ein Mensch durchmachen muss, bis ein Ausstieg erfolgreich sein kann.

SPIEGEL: Was sind das für Entwicklungsschritte?

Lange: Für uns bedeutet ein gelungener Ausstieg eine innere und äußere Abkehr vom Rechtsextremismus. Die innere Abkehr betrifft die eigenen Überzeugungen: Da geht es um eine Haltung und Lebensweise, die mit den Grundwerten von Demokratie und Pluralität vereinbar ist. Da ist also wirklich ein Umdenken gefragt - es geht darum, andere Menschen nicht wegen einer vermeintlichen Gruppenzugehörigkeit abzuwerten.

SPIEGEL: Und die äußere Abkehr?

Lange: Das bedeutet, dass man zum Beispiel nicht mehr mit extrem rechten Klamotten rumläuft und einschlägige Rechtsrock-Konzerte meidet.

Der CDU-Politiker Möritz fiel wegen eines anderen äußeren Zeichens auf: Er ließ sich auf seinen Arm die sogenannte Schwarze Sonne tätowieren - eine Abbildung aus mehreren übereinanderliegenden Hakenkreuzen, die bei Rechtsextremen beliebt ist und als eindeutiges Erkennungszeichen innerhalb der Szene gilt.

SPIEGEL: Wie ist es mit Tätowierungen?

Lange: Tattoos haben in der rechtsextremen Szene eine riesige Bedeutung, weil man sich das Bekenntnis zu ihr damit ja permanent unter die Haut sticht. Wer aussteigt, steht natürlich vor einer wichtigen Frage: Was mache ich jetzt damit?

SPIEGEL: Warum ist das wichtig?

Lange: Wir sagen unseren Klienten immer, dass sie mit rechtsextremen Tattoos an der Bushaltestelle und im Supermarkt sofort als Neonazis identifiziert werden. Man muss sich als Aussteiger deshalb entscheiden, wie man mit diesen Überbleibseln der eigenen Vergangenheit umgeht: abdecken oder entfernen. Einfach weitertragen geht jedenfalls nicht.

Möritz behauptet, er habe sich die "Schwarze Sonne" aus unpolitischen Gründen auf seinen Arm stechen lassen. Die Bedeutung innerhalb der Neonazi-Szene habe er damals nicht gekannt, sagte der CDU-Kreisvorsitzende Matthias Egert zuletzt: "Er trägt das Symbol aus Interesse an der keltischen Mythologie".

SPIEGEL: Der CDU-Politiker Möritz trägt eine "Schwarze Sonne" angeblich aus Interesse an keltischer Mythologie.

Lange: Ich kenne Herrn Möritz nicht und kann zu diesem Einzelfall nichts Konkretes sagen. Die Schwarze Sonne ist allerdings gar kein keltisches Symbol. Es mag einen vermeintlich germanischen Anstrich haben, aber es stammt nicht aus der Zeit. Ich würde bei meinen Klienten kritisch nachfragen, was genau sie mit "keltischer Mythologie" meinen und warum sie so ein Tattoo weitertragen wollen.

SPIEGEL: Gibt es zufriedenstellende Antworten auf solche Fragen?

Lange: Mit den Kriterien unserer Arbeit ist solch eine Tätowierung grundsätzlich nicht vereinbar. Das steht einer glaubhaften Distanzierung definitiv im Weg.

Möritz hatte in einem Statementdie Teilnahme an der Neonazi-Demo im Jahr 2011 als Fehler bezeichnet. Er stehe auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und distanziere sich von extremistischen Strömungen aller Couleur: "Bitte sehen Sie mir diese Verirrung meiner Jugend nach."

SPIEGEL: Gibt es so etwas wie szenetypische "Verirrungen der Jugend", ist der Rechtsextremismus vor allem ein Tummelplatz junger Leute?

Lange: Früher gab es unter Forschern tatsächlich die Annahme, dass es sich vor allem um Jugenddelinquenz handelt. Wir nehmen aber inzwischen wahr, dass das Durchschnittsalter der Szene ansteigt. Und Begriffe wie "Jugendsünde" oder "Verirrungen der Jugend" finde ich sehr problematisch.

SPIEGEL: Aber es gibt doch Teenager, die in die rechte Szene abrutschen?

Lange: Auch diese Formulierung ist schwierig: Wer abrutscht, handelt nicht selbst. Das klingt so, als müsste man dann keine Verantwortung für das eigene Verhalten und die eigene Vergangenheit übernehmen. Das ist natürlich falsch.

SPIEGEL: Wie übernimmt man denn Verantwortung für etwas, das man hinter sich lassen möchte?

Lange: Indem man sich aufrichtig damit auseinandersetzt, indem man einen konsequenten Schlussstrich zieht, indem man sich erkennbar distanziert. Dazu gehört, die Neonazi-Vergangenheit als Teil der eigenen Biografie anzuerkennen und nicht kleinzureden.