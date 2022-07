»Keine Chance auf Besserung«

»Sollte sich die Wetterlage nicht ändern, gibt es keine Chance auf Besserung.« Ein Ende des Einsatzes sei nicht in Sicht. »Wir rechnen nicht mehr in Tagen, wir rechnen in Wochen.« Derweil wüteten auch in Tschechien die Waldbrände weiter und forderten den Löschtrupps alles ab, während es in Südbrandenburg vor allem um die Bekämpfung von Glutnestern ging.

Am Montag wird Verteidigungsministerin Christine Lambrecht im Brandgebiet der Sächsischen Schweiz erwartet. Die SPD-Politikerin will sich nach Angaben der Staatskanzlei in Dresden gemeinsam mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Bundeswehrgeneral Carsten Breuer ein Bild von der Lage machen. Dazu ist auch ein Hubschrauberflug geplant.