Nach 36 Jahren in Deutschland Chancen auf Bleiberecht für Pham Phi Son schwinden erneut

Die hatte sich schon zwei Mal mit Pham befasst, zuletzt erst vor wenigen Wochen, und keinen Härtefall gesehen. Dass sich das Gremium unter Vorsitz des CDU-Politikers und Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth noch einmal mit Pham und seiner Familie beschäftigt, ist nicht ausgeschlossen. Voraussetzung ist jedoch, dass ein Kommissionsmitglied neue Tatsachen vorbringe – erst dann würde Mackenroth eine erneute Zulassung eines Antrages prüfen. Mit erneut offenem Ausgang (lesen Sie hier mehr über die Vorgeschichte dieses Falls ).

»Das ist ein absurdes Behörden-Pingpong, das auf dem Rücken dieser Familie ausgetragen wird«, sagte Dave Schmidtke vom sächsischen Flüchtlingsrat. Es sei allen bekannt, dass Pham in der Vergangenheit Fehler gemacht habe. Allerdings werde hier eine ganze Familie in Sippenhaft genommen. Sie habe in den vergangenen Monaten ihre Integration immens vorangetrieben. Schmidtke verwies darauf, dass Pham und seine Frau seit November Arbeitsverträge bei einem Cateringunternehmen hätten, sie befänden sich allerdings noch in der Probezeit.